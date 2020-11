Napoli-Milan torna ad essere uno scontro al vertice, come nel 2010…

Il Milan capolista nel prossimo turno incrocerà il proprio percorso con quello del Napoli. Come nell’anno dello scudetto

Il Milan nel prossimo turno incrocerà il proprio percorso con quello del Napoli. Negli ultimi la differenza di valori ha fatto spostare l’ago della bilancia dalla parte degli azzurri, ma ora la situazione è cambiata.

I rossoneri, che nella scorsa stagione hanno battuto il Napoli, si presentano da primi della classe. L’ultimo precedente in una situazione simile fu nell’anno del diciottesimo scudetto rossonero. Anche in quel casa i ragazzi di Allegri sfidarono i partenopei per la testa della classifica e anche in quel caso Ibrahimovic guidò il Milan alla vittoria per 3 a 0.