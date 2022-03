Napoli Milan, sfida tra numeri 9: il duello tra Osimhen e Giroud

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato i duelli che potrebbero essere determinanti nel big match contro il Napoli

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato i duelli che potrebbero essere determinanti nel big match contro il Napoli.

VICTOR OSIMHEN v OLIVIER GIROUD

Una sfida con due numeri in comune per entrambi: il 9, per la maglia sulle spalle, e il 7, per le reti segnate a oggi in campionato. Un duello generazionale tra due attaccanti d’indubbio valore che cercheranno di incidere nel big match di domani sera. Il 23enne nigeriano a febbraio ha ritrovato la via del gol a Venezia e a Cagliari, ma al Maradona non va a segno dallo scorso 17 ottobre: il digiuno di quattro partite è il più lungo, in casa, di Osimhen con la maglia del Napoli. Due reti – in campionato – a febbraio anche per il 35enne francese, che non ha ancora segnato in stagione lontano da San Siro: fuori casa Giroud non segna dal 15 febbraio 2021, in Premier League, ma Oli ha comunque inciso nelle ultime due trasferte, con la doppietta nel Derby contro l’Inter e l’assist per Rebić a Salerno.