Napoli Milan: il club ricorda il poker di Van Basten – VIDEO

L’8 novembre 1992 il Milan sconfisse il Napoli con un netto 1-5. Grande protagonista fu Van Basten con 4 gol, il ricordo del club sui social

Un poker da sogno. L’8 novembre 1992 si giocò al San Paolo la partita fra Napoli e il Milan, valida per la nona giornata del campionato di Serie A 1992/1993 . Questa partita resterà nella storia dei rossoneri per il poker inflitto da Marco Van Basten agli azzurri. L’1-5 finale venne completato da Stefano Eranio per il Milan e da Gianfranco Zola per il Napoli.

Il club in occasione dell’anniversario di quella sfida ha postato un tweet sul proprio profilo ufficiale: «Il Cigno si prende la scena con un poker nella cinquina rossonera al San Paolo»