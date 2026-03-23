Napoli Milan, ecco cosa succede in caso di pari merito anche con l’Inter a fine stagione. Segui le ultime sui rossoneri

Il finale di stagione della Serie A Enilive si preannuncia infuocato. Nonostante il pareggio per 1-1 a Firenze, l’Intermantiene un margine di sicurezza, ma alle sue spalle la pressione aumenta. I rossoneri, secondi a -6, e il Napoli, terzo a -7, non hanno intenzione di mollare. Proprio queste due compagini si affronteranno nel match clou di Pasquetta allo stadio “Diego Armando Maradona”, una sfida che potrebbe rimescolare pesantemente le carte per il titolo.

L’ipotesi clamorosa: arrivo a tre squadre a pari punti

A sole 8 giornate dal termine, la matematica tiene viva un’ipotesi tanto assurda quanto inedita: un arrivo a tre teste in vetta alla classifica. Sebbene il divario e lo scontro diretto tra partenopei e Diavolo rendano questa combinazione difficile, il regolamento parla chiaro. In caso di arrivo a pari merito, il titolo verrebbe assegnato tramite uno spareggio in gara secca. Ma chi parteciperebbe se le squadre coinvolte fossero tre?

La risposta risiede nella classifica degli scontri diretti. In questo scenario ipotetico, i numeri premiano il club di via Aldo Rossi. La classifica avulsa vede infatti i rossoneri in testa con 9 punti, seguiti dal Napoli a 4 e dai nerazzurri con un solo punto. Di conseguenza, se si verificasse l’aggancio collettivo, lo spareggio scudetto si giocherebbe a San Siro tra Milan e Napoli, escludendo clamorosamente l’Inter.

La visione di Igli Tare e Massimiliano Allegri per il finale di stagione

Questa complessa situazione tattica e regolamentare è monitorata con estrema attenzione dal DS Igli Tare. Il dirigente albanese, esperto conoscitore del calcio internazionale e architetto della rosa meneghina, sa bene quanto ogni singolo punto pesi in questa fase. Tare ha costruito una squadra profonda, capace di restare in scia nonostante le difficoltà, puntando sulla solidità del gruppo.

In panchina, la guida è affidata all’allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, stratega che ha fatto della gestione dei momenti topici la sua firma d’autore, sta preparando la volata finale con il suo tipico pragmatismo. Allegri sa che, in caso di arrivo a pari punti con una sola delle avversarie, i meneghini avrebbero comunque il vantaggio del campo: la finale si disputerebbe in casa sia contro l’Inter che contro il Napoli. Al contrario, uno scontro diretto tra campani e nerazzurri vedrebbe la sfida disputarsi in Campania.

Un campionato ancora tutto da scrivere

Mentre il Diavolo sogna il sorpasso, il calendario metterà a dura prova i nervi dei protagonisti. Lo scenario dello spareggio rimane un’eventualità remota ma affascinante, che sottolinea l’equilibrio di un torneo dove nulla è ancora deciso.