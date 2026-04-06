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Napoli Milan, quando Leao si prese la scena al Maradona: vi ricordate la valanga di gol?

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50 minuti ago

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Napoli Milan, quando Rafael Leao incantò lo Stadio Diego Armando Maradona con una prestazione superlativa

Oggi è il giorno di Napoli-Milan, un match che potrebbe essere quasi inutile ai fini della classifica, ma che per non avere rimpianti è necessario vincere! E quando si parla di questa sfida la mente non può che andare a quanto accaduto poco più di tre anni fa, proprio allo Stadio Diego Armando Maradona.

Precisamente il 2 aprile 2023, 28esima giornata del campionato di Serie A, la formazione allora guidata da Stefano Pioli si impose con un netto 0-4 in casa dei partenopei. La squadra che stava andando a vincere in scioltezza con Luciano Spalletti il terzo Scudetto della sua storia. Quel giorno a prendersi la scena tra gli altri fu Rafael Leao.

I gol di Napoli Milan 0-4! Leao show al Maradona

Al 16′ grande giocata di Brahim Diaz che imbuca per il portoghese che davanti a Meret è freddissimo e fa 0-1 con un “cucchiaio”. Al 24′ è proprio il marocchino invece a raccogliere un cross di Bennacer e dopo averlo controllato in area fa 0-2.

Al 59′ Leao si fa vedere nella sua migliore versione, riceve palla sulla sinistra, punta il diretto avversario e dopo due cambi di direzione la mette sotto l’incrocio opposto con il mancino. Al 67′ a mettere la parola fine è stato Saelemaekers che dopo uno slalom tra la difesa azzurra ha fatto lo 0-4.

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