Napoli Milan, Conte ci riesce per la terza volta in stagione: può esultare. Allegri sfortunato

Napoli Milan è il super big match che chiuderà la trentunesima giornata nella sera di Pasquetta!

Domani sera è in programma la sfida tra Napoli e Milan, il big match tra la seconda e la terza in classifica del nostro campionato. Tra le fila azzurre ci sarà una novità o meglio, un qualcosa che ad inizio anno speravano potesse essere la normalità. Potrebbero partire in campo dal primo minuto Lobotka, Anguissa, De Bruyne, McTominay e Hojlund.

Antonio Conte potrà contare sui 5 top player in contemporanea, in stagione era accaduto solamente altre due volte. Una di queste proprio contro il Milan di Massimiliano Allegri nella gara di andata.

Napoli con i 5 top insieme: i due precedenti in campionato

Lobotka, Anguissa, De Bruyne, McTominay e Hojlund sono partiti insieme dal primo minuto solamente altre due volte in questa Serie A. I precedenti:

Fiorentina-Napoli 1-3 (13/09/2025)

Milan-Napoli 2-1 (28/09/2025)

I rossoneri hanno dunque già dimostrato che gli azzurri sono battibili anche con quegli effettivi in campo.

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QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

La quota MILAN-TORINO OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

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