Napoli Milan, Ambrosini: «Non decisiva, ma darà consapevolezza»

Massimo Ambrosini parla così del match tra Napoli e Milan. Le sue dichiarazioni a Il Mattino.

«Come arrivano le squadre? Consapevoli di essere in un momento decisivo della stagione. Il Napoli ha l’entusiasmo per gli ultimi risultati e la consapevolezza di poter rimanere attaccato alla vetta. Peraltro ha recuperato giocatori importanti. E il Milan? Ha la convinzione del proprio gioco e vuole rimanere al vertice fino alla fine. Sfida decisiva? Non del tutto, o almeno non per i punti in classifica perché mancano ancora molte partite. Gli scontri diretti sono utili a dare consapevolezza. Il Milan viene da un periodo delicato. Il Napoli, invece, potrebbe evidenziare la candidatura per il titolo anche perché grazie al gioco che propone merita la posizione che occupa.»