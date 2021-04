Nagelsmann al Bayern: programmazione (e supremazia) avanti anni luce

In linea con le sue tradizioni, il Bayern Monaco ha annunciato con largo anticipo l’arrivo in panchina di Nagelsmann nella prossima stagione

Il Golden Boy degli allenatori nel club campione del Mondo: Julian Nagelsmann nella prossima stagione sarà ufficialmente il coach del Bayern Monaco.

Non una sorpresa, a dir la verità, perché sin dall’annuncio della partenza di Flick, verosimilmente destinato alla Nazionale tedesca, il nome del trentatreenne di Landsberg am Lech era in cima alla lista dei pretendenti.

