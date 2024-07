Musah via dal Milan? Spunta uno SCENARIO a sorpresa: ha chiesto informazioni questo club! I DETTAGLI

Musah via dal Milan? Spunta uno SCENARIO a sorpresa per il centrocampista: ha chiesto informazioni questo club! I DETTAGLI

Il futuro di Yunus Musah è ancora tutto da definire. Secondo quanto riportato da Il Mattino, sulle tracce del centrocampista statunitense del Milan ci sarebbe ora anche il Napoli di Conte.

Stando a quanto si apprende il direttore sportivo del club partenopeo Giovanni Manna avrebbe infatti chiesto informazione al club rossonero per il mediano ex Valencia come possibile rinforzo per il nuovo Napoli di Conte. Il Milan, al momento, non lo considera un giocatore in uscita.