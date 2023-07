Musah Milan: sì del giocatore, cosa manca per chiudere

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Musah. I rossoneri hanno il si del giocatore, ecco cosa manca per chiudere

Dopo aver mantenuto la media di un acquisto a settimana dal mercato il Milan lavora per chiuderne addirittura due: l’obiettivo è provare a chiudere Musah dal Valencia prima della partenza per la tournee americana prevista per il 21 luglio.

Come riportato da Sky Sport i rossoneri hanno il sì del giocatore, ma manca ancora l’ok del club spagnolo. Difficile quindi che la trattativa si chiuda prima della partenza.