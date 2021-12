Muriel Milan, tentativo a gennaio? Il colombiano piace a Pioli. Ultime

Tra le possibili opzioni per rinforzare l’attacco del Milan a gennaio spunta il nome di Luis Muriel. L’attaccante può lasciare l’Atalanta

Secondo quanto riportato dll’edizione odierna di Tuttosport, non ci sarebbe solo Scamacca nella lista di desideri del Milan per rinforzare il reparto avanzato; la dirigenza rossonera starebbe, infatti, valutando anche l’arrivo di Luis Muriel.

L’attaccante colombiano in forza all’Atalanta ha trovato meno spazio con Gasperini da inizio stagione e, con l’arrivo di Boga, potrebbe essere tra i possibili partenti a gennaio. La priorità per il Milan rimane l’acquisto di un difensore e l’addio di Muriel non è scontato, il tutto potrebbe essere rimandato in estate.