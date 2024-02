Moviola Rennes Milan: non convince Pinheiro. E sul primo rigore...

Moviola Rennes-Milan: non convince l’arbitraggio di Pinheiro. Forti dubbi sul primo rigore assegnato ai francesi

Secondo la Gazzetta dello Sport, non ha assolutamente convinto la direzione di gara dell’arbitro Pinheiro nella gara di ieri pomeriggio tra Rennes e Milan, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. In particolare a destare perplessità è il primo rigore assegnato ai francesi. Kjaer non sembra infatti fare nulla a Terrier che cerca il contatto. Giusto invece assegnare quello per il tocco di mano di Jovic:

PAROLE – «C’è qualche dubbio sull’intensità del colpo ricevuto da Terrier da parte di Kjaer al 7’ del secondo tempo: il francese è abile a coprire il pallone e il difensore che cerca l’anticipo lo tocca dietro il ginocchio. Il Var in questa casistica non ha competenza. Mentre è fuori figura il braccio destro di Jovic sul colpo di testa di Kalimuendo (20’ s.t.): dopo segnalazione del Var il portoghese Pinheiro va al monitor e assegna il rigore».