Moviola Milan Sampdoria: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Sampdoria: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la 36esima giornata di Serie A 2022/23

Il Milan affronta la Sampdoria, nel match valido per la 36esima giornata di Serie A 2022/23. Dirige l’incontro Fourneau. Assistenti: Berti-Scatragli. IV Ufficiale: Ferrieri Caputi. Al VAR Di Martino e Longo S. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN SAMPDORIA LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Sampdoria.

8′ Protesta il Milan – su una diagonale di Leao per Theo il francese cade in area trattenuto da Leris, i rossoneri chiedono il rigore per Fourneau non c’è nulla

27′ Calcio di rigore per il Milan – Leao steso in area da Gunter, Fourneau indica il dischetto ammonendo il difensore

30′ Ammonito Zanoli – il difensore della Sampdoria ferma in maniera irregolare con un intervento fuori tempo l’azione di Leao

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

74′ Ammonito Theo Hernandez – il francese esagera nelle proteste

89′ Ammonito Oikonomou – il giocatore della Sampdoria ferma in maniera irregolare De Ketelaere

90′ Finisce il secondo tempo