Moviola Milan Bologna: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Bologna: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta il Bologna, nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Massa, con la coppia Palermo e Yoshikawa scelti come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Marcenaro, con Guida e Irrati al VAR. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN BOLOGNA LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Bologna.

2′ Ammonito Calafiori – Giroud illumina col tacco servendo Pulisic. Inserimento dell’americano, steso da Calafiori: primo giallo dopo due giri d’orologio.

22′ Ammonito Leao – Trattenuta vistosa ai danni di De Silvestri, giallo per il portoghese.

29′ Gol Zirkzee – Lancio lungo di Beukema per Zirkzee, che ha un altro passo rispetto a Gabbia. Serve Fabbian, murato due volte davanti a Maignan. Poi Urbanski serve Aebischer, tacco per Zirkzee freddissimo per l’1-0. Gol regolare.

36′ Ammonito Calabria – Giallo per il capitano dopo un’entrataccia in scivolata su Urbanski.

39′ Rigore per il Milan – Gioco pericoloso in area di Ferguson, che alza troppo la gamba su Kjaer. Rigore per i rossoneri.

41′ Espulso Thiago Motta – Proteste di Thiago Motta per il rigore che è stato confermato. Nessun controllo di Massa al VAR.

43′ Ammonito Adli – Frana addosso ad Aebischer. Gomito largo, ammonito.

45′ Gol Loftus-Cheek – Triangolazione Pulisic-Calabria, cross del capitano per l’inserimento di Loftus-Cheek che davanti a Skorupski firma il pareggio. Gol regolare.

45’+2′ Ammonito Loftus-Cheek – In ritardo su Beukema, giallo per l’inglese.

56′ Ammonito Urbanski – Trattenuta evidente ai danni di Calabria, fallo e cartellino giallo.

72′ Rigore Milan – Leao si fa tutto il campo, entra in area e viene abbattuto da Beukema. Calcio di rigore per i rossoneri.

73′ Rigore sbagliato Theo Hernandez – Il francese centra il palo, poi insacca su ribattuta ma viene annullato.

83′ Doppietta Loftus-Cheek – Leao imbuca per Florenzi, cross pennellato per la testa di Loftus-Cheek che piega le mani a Skorupski e firma il raddoppio. Gol regolare.

89′ Kristiansen giù in area – Trattenuta di Terracciano su Kristiansen. Protesta il Bologna, Massa va a rivederlo al VAR.

90′ Rigore per il Bologna – Massa dà il rigore al Bologna dopo aver rivisto l’azione al VAR.