Moviola Empoli Milan, Gazzetta: «Mano di Ballo, non è rigore». La valutazione sull’arbitraggio di Aureliano

La Gazzetta dello Sport analizza l’arbitraggio di Aureliano nel match tra Empoli e Milan. La moviola del quotidiano:

«L’episodio clou al 36’ del primo tempo, quando un piatto di Haas viene murato in area da Ballo-Touré in scivolata: la palla sfiora la mano del difensore e poi gli finisce sul costato. Aureliano lascia correre e dopo un rapido check in auricolare con il Var Guida considera il tocco non punibile perché è quasi impercettibile, e comunque il braccio vicino al fianco non aumenta il volume corporeo. Proteste empolesi (giallo a Zanetti) per la rimessa da cui nasce il gol di Rebic battuta una decina di metri più avanti rispetto all’effettivo punto di uscita del pallone. Giusti i gialli a Kjaer per un intervento un ritardo su Parisi e a Haas per fallo tattico su Bennacer in ripartenza. Contestata l’ammonizione a Luperto al 16’ del secondo tempo, ma nel contrasto aereo con Giroud il difensore dell’Empoli tiene il gomito piuttosto alto.»