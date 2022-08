Mourinho su Zaniolo: «Mi piacerebbe che restasse alla Roma». Le parole del tecnico portoghese

Josè Mourinho ha parlato di Zaniolo, più volte accostato ai rossoneri, in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cremonese. Ecco le parole del tecnico portoghese:

«Se Zaniolo resta? La domanda è per lui o per il direttore. Se poi mi chiedete se mi piacerebbe che restasse allora dico sì. Oggi è un giocatore molto più importante per noi. Fisicamente sta molto bene, è più agile e fresco».