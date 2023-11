Mourinho scherza sull’ex Milan Ancelotti: «Via dal Real? Non credo sia pazzo come me»

José Mourinho, tecnico della Roma, ha scherzato sul possibile addio di Carlo Ancelotti, ex Milan, al Real Madrid

José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’ex Milan Ancelotti:

«Penso che solo un pazzo come me possa lasciare il Real senza che il club lo voglia. Me ne sono andato anche se il Real e José Sánchez volevano che restassi. Sono sicuro che Carlo deciderà di restare non appena Florentino Pérez lo chiamerà».