Morte Lucescu, il Milan si unisce al cordoglio: «Un vero uomo di calcio e un leale avversario»

Morte Lucescu – Anche l’AC Milan si è unito al cordoglio per la scomparsa dello storico allenatore

Nella giornata di ieri è venuto a mancare Mircea Lucescu, un uomo oltre che un allenatore che ha fatto la storia del calcio. Nella sua carriera ha trascorso diversi anni anche in Italia. Tantissimi club e giocatori hanno speso un pensiero per lui.

Anche l’AC Milan si è unito al cordoglio per Mircea Lucescu, questo il comunicato del club rossonero:

«L’AC Milan ricorda con affetto Mircea Lucescu, un vero uomo di calcio e un leale avversario in molte partite. Il Club esprime le più sentite condoglianze e si stringe alla sua famiglia in questo momento di difficoltà».



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