Connect with us

News

Morte Lucescu, il Milan si unisce al cordoglio: «Un vero uomo di calcio e un leale avversario»

Published

2 ore ago

on

By

lucescu

Morte Lucescu – Anche l’AC Milan si è unito al cordoglio per la scomparsa dello storico allenatore

Nella giornata di ieri è venuto a mancare Mircea Lucescu, un uomo oltre che un allenatore che ha fatto la storia del calcio. Nella sua carriera ha trascorso diversi anni anche in Italia. Tantissimi club e giocatori hanno speso un pensiero per lui.

Anche l’AC Milan si è unito al cordoglio per Mircea Lucescu, questo il comunicato del club rossonero:

«L’AC Milan ricorda con affetto Mircea Lucescu, un vero uomo di calcio e un leale avversario in molte partite. Il Club esprime le più sentite condoglianze e si stringe alla sua famiglia in questo momento di difficoltà».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×