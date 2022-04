Morosini, 10 anni fa la scomparsa. La fidanzata: «Continuo a nutrirmi del suo amore». Le parole della donna

A dieci anni dalla scomparsa di Piermario Morosini, la fidanzata Anna lo ricorda così.

Le sue parole: «Ci sono giorni malinconici in cui è più doloroso affrontare la quotidianità, con alti e bassi emotivi impossibili da descrivere, che può capire soltanto chi vive qualcosa di simile. L’amore è stato tanto e il fatto che io riesca a nutrirmi di questo e a donarlo mi permette di dire quanta vita c’è stata anche dopo la morte di Mario. Sapere riconoscere cosa c’è stato, quali sogni non possono essere messi da parte, quali luci non possono essere spenti. Lui era ed è capace di generare cose bellissime con il suo carisma, l’affabilità, il sorriso, la bellezza e l’empatia».