Moratti: «Donnarumma all’Inter? Meglio Dybala»

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato una nuova intervista al CalcioStyle parlando anche del mercato neroazzurro:

«Se farei un tentativo per Gigio Donnarumma? Certamente è un giocatore molto importante, ma non credo vorrà venire via dal PSG, vorrà far vedere che è forte. Diciamo che Paulo Dybala, che mi diverte molto, un tentativo lo farei»