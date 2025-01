Morata Milan, spunta il retroscena con Conceicao: la notizia spiazza completamente i tifosi

Morata Milan, clamoroso retroscena dopo la sostituzione a fine primo tempo della gara con la Dinamo Zagabria: screzio con Conceicao

Clamorosa retroscena sulla gara persa ieri sera in Champions League dal Milan sul campo della Dinamo Zagabria.

Secondo Tuttosport Morata non ha preso per niente bene il cambio (non l’unico in realtà dato che anche Matteo Gabbia, protagonista negativo sul gol dell’1-0 croato, ha lasciato spazio a Terracciano) e non lo ha nascosto all’interno dello spogliatoio a Conceiçao, che per conto suo ha invece tirato dritto sulla scelta fatta di sostituirlo con Samu Chukwueze.