Morata Milan: il PROGRAMMA di mercoledì. Visite e firma, Furlani è a Madrid. COSA SUCCEDE nelle prossime ore

Morata Milan: il programma di mercoledì. Visite e firma, Furlani è a Madrid. Che cosa succede nelle prossime ore

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, la trattativa per portare Alvaro Morata al Milan è arrivata alla conclusione. 14 giorni per arrivare al sì dell’attaccante, che domattina farà le visite mediche per conto del club rossonero a Madrid. Poi è prevista la firma sul contratto.

Blitz nella capitale spagnola di Giorgio Furlani, che domani sarà presente insieme all’agente Juanma Lopez e all’intermediario Beppe Bozzo. Accordo di quattro anni per Alvaro, col Milan che pagherà la clausola di 13 milioni di euro.