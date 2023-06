Morata idea concreta per il reparto offensivo del Milan: spunta una nuova ipotesi per convincere l’Atletico Madrid

Il Milan va a caccia di rinforzi in attacco per completare un reparto che subirà molti cambiamenti nel corso dell’estate. Nel mirino dei rossoneri non c’è solo Openda: torna di moda il nome di Morata.

Il suo contratto con l’Atletico Madrid scade tra un anno e, nel caso in cui dovesse essere siglato il rinnovo, non sarebbe da escludere l’ipotesi prestito. Tuttavia è necessario un sacrificio da parte dello spagnolo, che dovrebbe ridursi l’ingaggio. A riportarlo è Tuttosport.