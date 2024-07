Morata Milan, filtra OTTIMISMO: manca il SÌ dello spagnolo, la sua VOLONTÀ può essere decisiva! Le ultimissime

Gli uomini del mercato Milan non si tolgono dalla testa l’idea di puntare su Alvaro Morata come nuovo attaccante titolare a partire dalla prossima stagione. Resta una discreta fiducia sulla buona riuscita dell’operazione: a fare un aggiornamento sulla trattativa è Luca Marchetti in collegamento per Sky Sport.

PAROLE – «C’è fiducia per chiudere, una fiducia che sta andando avanti da diverso tempo, da quando sono iniziate le interlocuzioni con l’intermediario dell’operazione, l’avvocato Bozzo. Il sì dello spagnolo non è ancora arrivato ma c’è fiducia che possa arrivare. C’è la volontà e un’apertura da parte del giocatore di tornare in Italia con una squadra che lo metterebbe al centro del proprio attacco. Contratto che sarebbe da 5 milioni e mezzo per 4 anni e magari un altro anno come opzione».