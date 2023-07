Morata Milan: spunta una deadline per l’attaccante, lo scenario

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato per l’attacco c’è quello di Morata. Per l’attaccante spunta una deadline

Arriva il primo ultimatum per l’eventuale cessione di Alvaro Morata, seguito con interesse anche dal Milan. L’Atletico Madrid, infatti, alle 20:00 partirà in tournée in Corea del Sud. Se entro quell’ora gli agenti dello spagnolo non avranno fatto ulteriori passi avanti per una sua cessione, il calciatore partirà insieme alla squadra.

Come sottolinea Marca, la strategia delle italiane interessate all’attaccante (oltre ai rossoneri ci sono anche Roma, Juve e Inter) è quella di attendere un po’ in modo che i Colchoneros abbassino le pretese, che al momento restano di 21 milioni di euro. Tuttavia filtra ottimismo nel club spagnolo sulla sua permanenza: se partisse in tournée sarebbe comunque integrato appieno con la squadra, in quanto ben voluto da spogliatoio e staff tecnico.