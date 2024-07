Morata a Sky: «Non vedo l’ora di iniziare, il Milan mi ha trasmesso solo cose positive»

Morata intercettato da Sky Sport prima dell’incontro con Furlani per la firma con il Milan, ha parlato così della sua scelta

LE PAROLE – «Non vedo l’ora, perchè devo fare le vacanze e devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto altimenti comincerei ad allenarmi già da domani. Sempre voi italiani mi avete trattato con un rispetto incredibile e non vedo l’ora di tornarci a giocare. Il Milan mi ha trasmesso solo cose positive ma io so che ho ancora i migliori anni davanti a me e voglio dare tutto per questo grande club. Maglia numero 9? Non lo so ancora, devo parlare e vediamo»