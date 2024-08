Morata scrive ai tifosi dopo l’esordio con gol: il MESSAGGIO dello spagnolo – FOTO

Morata scrive ai tifosi dopo l’esordio con gol: il MESSAGGIO dell’attaccante spagnolo dopo Milan-Torino – FOTO

Per Alvaro Morata è stato un esordio stagionale e con il Milan in gare ufficiali certamente molto positivo. Lo spagnolo, subentrato a gara in corso, ha saputo trascinare i suoi verso il pareggio grazie anche al suo gol.

Intervenuto sul proprio profilo Instagram il 7 rossonero ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi rossoneri.