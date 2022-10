Pablo Marì, difensore del Monza, è stato operato dopo l’aggressione subita ieri. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Pablo Marì è stato operato in mattinata dopo l’aggressione subita ieri in un centro commerciale di Assago.

Suturatire i tessuti muscolari che erano stati lesi dalla lama. Il difensore spagnolo potrebbe tornare a disposizione del Monza già tra due mesi.