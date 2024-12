Monza Juve 1-2: Nico Gonzalez non lascia scampo a Nesta, Thiago Motta torna a vincere in Serie A dopo 43 giorni. Il resoconto del match

La Juve dopo 43 giorni di digiuno torna a vincere in Serie A e lo fa battendo il Monza di Nesta per 1-2.

In gol sono andati McKennie al 14′, Birindelli al 22′ e Nico Gonzalez al 39′. Nel secondo tempo il Monza ha creato diversi pericoli dalle parti di Di Gregorio, ma la difesa della Juve ha retto soffrendo più del previsto. Per Thiago Motta sono 3 punti d’oro in vista delle prossime partite con Fiorentina e Milan.