Monza, che fallimento: quando i soldi non fanno la felicità

I playoff di Serie B hanno sancito il fallimento sportivo del Monza, sbarcato in cadetteria in pompa magna ma battuto dalla forza delle idee

Fallimento: la parola è certamente dura ma associarla al Monza non può essere un azzardo. Perché la verità va detta, il club brianzolo non era da considerare una neopromossa “normale” la scorsa estate, men che meno dopo una campagna acquisti faraonica per una Serie B.

Da campioni del calibro di Boateng e Balotelli, a giocatori di livello internazionale come i più esperti Maric e Gytkjaer o come i giovani ma talentuosissimi Carlos Augusto e Mota Carvalho. Per non parlare dei vari Scozzarella, Barberis e D’Alessandro o degli innesti di gennaio Ricci e Diaw.

