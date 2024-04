Monza Atalanta 1-2, in gol De Ketelaere e Maldini: la classifica di Serie A aggiornata nel corso del 33° turno di campionato

Cambia il volto della classifica della Serie A al termine di Monza Atalanta. Il match del 33° turno di campionato termina sull’1 a 2 in favore della Dea. Tanto Milan in questa sfida. Apre le marcature De Ketelaere, poi i bergamaschi raddoppiano con El Bilal Touré . Il gol di Maldini accorcia le distanze e accende le speranze della squadra di Palladino: sfortuna nel finale per il palo colpito nuovamente da Maldini.

Inter 83

Milan 69

Juventus 64**

Bologna 59

Roma 55*

Atalanta 54

Lazio 52**

Napoli 49**

Fiorentina 47

Torino 46**

Monza 43**

Genoa 39**

Lecce 35**

Cagliari 32**

Hellas Verona 31**

Empoli 31**

Udinese 28

Frosinone 28**

Sassuolo 26**

Salernitana 15

* una gara in meno

** una gara in più