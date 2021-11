Montolivo: «Rinnovo Kessie? Non è una questione di soldi»

Riccardo Montolivo, ex rossonero, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, ecco le sue parole sul Milan

«Io non lascerei mai il Milan però se lui volesse provare una sfida diversa è giusto che la faccia. Non penso sia una questione di soldi. Io credo voglia provare qualcosa di diverso. Penso che voglia fare un’esperienza all’estero. Per un giocatore straniero è più facile lasciare la Serie A».