Montero dopo Milan Juve Primavera: «Dispiace per il risultato»

L’allenatore della Juventus Primavera, Paolo Montero, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Milan

MONTERO – «Dispiace per il risultato. A inizio partita abbia avuto molte occasioni, siamo partiti bene. Poi ci hanno fatto gol e siamo andati in difficoltà. È successo più o meno lo stesso di Empoli, quando abbiamo subito gol e poi siamo calati di attenzione. Come dissi che non eravamo fenomeni dopo la vittoria di Lecce, ora non siamo scarsi. Siamo in una tappa di evoluzione e di crescita, soprattutto mentale. Questo è il percorso, dobbiamo lavorare tutti: il responsabile numero uno sono io, con lo staff dobbiamo confrontarci per crescere. Si sono viste anche cose buone, l’importante è continuare a lavorare per far sì che queste cose buone possano vedersi per tutta la partita».