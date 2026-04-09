HANNO DETTO
Mondiali, Abodi sul ripescaggio: «E’ una questione continentale. Non me lo auguro»
Mondiali, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato della possibilità del ripescaggio per la Nazionale Italiana
Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato la possibilità del ripescaggio dell’Italia ai Mondiali, dopo l’eliminazione ai playoff per mano della Bosnia.
Durante la presentazione dell’iniziativa Sport Missione Comune, Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni:
NON ME LO AUGURO «È una questione continentale, mi sembra veramente difficile che possa esserci qualche problema, a meno che non sorga in Europa, e che possa essere ripescata in Europa. Da altri continenti non possono arrivare novità? Non credo e non me lo auguro neanche».