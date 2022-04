Momblano: «Maldini ha chiamato personalmente Dybala»

Ecco le parole di Memblano legate ad un contatto telefonico fra Paolo Maldini e l’entourage di Paulo Dybala

Ecco le parole di Luca Memblano, ai microfoni di CMIT TV , legate ad un contatto telefonico fra Paolo Maldini e l’entourage di Paulo Dybala:

«La chiamata esplorativa l’avrebbe potuta fare chiunque, anche un intermediario per conto del Milan. E invece l’ha fatta Paolo Maldini, questa è una notizia. Il massimo dirigente del Milan che fa sentire la propria voce, diversa da qualsiasi altro dirigente in questo momento. Non sono entrati nei dettagli economici, ma è stata presentata la situazione Dybala a grossa manica. E Maldini è sembrato spaventato, da uomo navigato non ha trasmesso giustamente eccitazione. Siamo alla presa di informazioni. Se Dybala dà disponibilità al Milan? Presumo che per sommi capi l’entourage non si aspettasse nemmeno la chiamata, una volta messa giù la cornetta non sono rimasto insensibili. E’ una telefonata di pochissimi giorni fa, sabato, alla vigilia di Torino-Milan. Trovo legittimo e sensato il fatto che il Milan si faccia sentire, altrimenti non avresti credibilità».