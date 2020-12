Molto bene Gabbia, ma serve un difensore centrale a gennaio

Le prestazioni positive di Matteo Gabbia non devono distogliere dall’obiettivo principale di mercato per gennaio

Le prestazioni positive di Matteo Gabbia non devono distogliere dall’obiettivo principale di mercato per gennaio. Il giovane ragazzo rossonero non deve avere troppe responsabilità in una stagione in cui il Milan potrebbe giocarsi lo scudetto. Al momento Simon Kjaer e Alessio Romagnoli danno ampie garanzie tecniche, ma serve un centrale già pronto per grandi palcoscenici.

Paolo Maldini è alla ricerca di un difensore per gennaio. Negli ultimi giorni va registrata una nuova rottura tra Rudiger e il Chelsea: proprio il tedesco al momento risulterebbe la soluzione più conveniente e di qualità per la retroguardia di Pioli.