Moggi: «Milan ed Inter si giocheranno lo scudetto ma la Juve ha un vantaggio»

L’ex dirigente della Juve, Luciano Moggi, si è espresso così sul Milan e sulla lotta scudetto per questa stagione di Serie A

Intervistato da TMW, Luciano Moggi ha detto la sua sulla nuova stagione di Serie A. Secondo l’ex dirigente della Juve, a contendersi lo scudetto saranno Milan ed Inter.

SUL MERCATO – «Il problema di fondo è che le squadre sono senza soldi. Non sono arrivati giocatori determinanti. Il campionato rimane quello che è, non era bello e rimane com’era. Chi ha fatto il mercato migliore? Milan e Inter.»

SULLO SCUDETTO – «Se lo giocheranno Milan e Inter. Juve? Non è all’altezza delle milanesi ma ha un vantaggio enorme: non ha partite infrasettimanali. Può arrivare in zona Champions».