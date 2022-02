Moggi: «Kessiè andrà via, il Milan si è mosso bene nonostante gli addii»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Moggi parla così dei movimenti del Milan in un’intervista a Tuttomercatoweb. Le sue dichiarazioni

«Kessiè andrà via. Se ci fosse stato un segnale di permanenza non si sarebbero fatti tutti questi discorsi. Troppi addii a parametro zero? Mi sembra che il Milan si sia comunque mosso bene. Ha calciatori che si sanno fare rispettare. E comunque, nonostante tutti gli addii è primo in classifica.»