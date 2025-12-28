Modric celebra il successo odierno contro il Sassuolo: il post social del croato – FOTO

Modric, centrocampista e leader del Milan, ha esaltato sui propri profili social la vittoria odierna dei rossoneri contro il Verona

Il 2025 del Milan si chiude sotto il segno del suo leader più carismatico. Dopo la vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona, che ha proiettato i rossoneri in vetta solitaria alla Serie A, Luka Modrić ha affidato al suo profilo Instagram tutta la gioia per un traguardo che profuma di rinascita.

Modric, leadership e cuore rossonero

Il fuoriclasse croato, autore di una prestazione magistrale nel cuore del centrocampo di Massimiliano Allegri, ha voluto condividere con i tifosi il momento magico del gruppo. Non è passato inosservato il suo gesto verso Nkunku, a cui ha ceduto il rigore per sbloccarlo mentalmente: un atto da vero capitano che riflette l’armonia dello spogliatoio.

Obiettivo 2026

Il post di Luka è un manifesto di ambizione. Con il Milan che pianifica colpi da novanta per l’estate 2026, come Vlahović e la suggestione Dybala, la presenza di Modrić garantisce quella mentalità vincente necessaria per trasformare il primato attuale in uno scudetto cucito sul petto.