Modric Milan, Capello esalta il centrocampista ex Real Madrid: in Serie A può fare ancora la differenza per questo motivo

Modric Milan, Fabio Capello, ex tecnico e noto opinionista, è convinto che il centrocampista croato possa fare ancora la differenza in Serie A

Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, scuotendo il mondo del calcio con le sue dichiarazioni schiette. L’argomento principale è stato l’arrivo in Serie A di due campioni di caratura internazionale, seppur non più giovanissimi: Luka Modrić, approdato al Milan, e Kevin De Bruyne, acquistato dal Napoli. Capello ha espresso un pensiero che farà sicuramente discutere, offrendo un’analisi lucida della situazione attuale del calcio italiano.

L’analisi di Capello: la classe superiore trionfa sulla lentezza italiana

Don Fabio non si è detto affatto sorpreso da questa “ondata anomala” di calciatori esperti che scelgono la Serie A. La sua spiegazione è stata diretta e senza fronzoli. Secondo l’ex tecnico rossonero, il calcio italiano è così lento che atleti dotati di una classe superiore come Modrić e De Bruyne non incontreranno alcuna difficoltà a imporsi. “Non direi: il calcio italiano è così lento che chi ha una classe superiore, come i due fuoriclasse che ha citato, non fatica a emergere”, ha dichiarato Capello. Questa affermazione sottolinea la sua convinzione che il talento puro e la visione di gioco di questi fuoriclasse siano superiori ai ritmi attuali del campionato, permettendo loro di brillare nonostante l’età avanzata.

Il nuovo Milan di Tare e Allegri e il possibile ritorno di Galliani

L’intervista ha toccato anche un altro punto cruciale per i tifosi rossoneri: il nuovo assetto dirigenziale e tecnico del Milan. Con Igili Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il club rossonero sta vivendo un momento di profondo rinnovamento. Capello ha commentato brevemente la possibilità di un clamoroso ritorno di Adriano Galliani, storico amministratore delegato del club. “Sono suo amico, sarei contento. Ma me lo auguro soprattutto per il bene del Milan”, ha affermato Capello, dimostrando il suo legame profondo con il club e il suo affetto per l’amico di lunga data.

L’arrivo di Modrić al Milan sotto la nuova gestione di Tare e Allegri è un segnale forte delle ambizioni del club. La squadra rossonera, guidata da un tecnico esperto come Allegri e con un nuovo direttore sportivo come Tare, punta a tornare a competere per i vertici della classifica. Le parole di Capello lasciano intendere che il centrocampista croato, nonostante i suoi 40 anni, sarà un valore aggiunto fondamentale per il nuovo Milan, capace di dettare i ritmi di gioco e di creare occasioni grazie alla sua intelligenza tattica e alla sua tecnica sopraffina.

Le dichiarazioni di Capello, così dirette e pungenti, offrono uno spaccato interessante del calcio italiano attuale e lasciano presagire una stagione ricca di sorprese e di sfide emozionanti.