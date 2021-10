Moldavia Danimarca: Kjaer a segno dal dischetto

La Danimarca è in vantaggio per 0-3 contro la Moldavia nel match di qualificazione ai Mondiali, a segno anche Kjaer dal dischetto

Rigore trasformato. La Danimarca è in campo nel match contro la Moldavia valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar 2022.

Il risultato è nettamente a favore della Nazionale biancorossa, che stanno conducendo per 4 reti a zero. Tra i marcatori c’è anche Simon Kjaer, difensore del Milan, che ha festeggiato la sua presenza tra i candidati al Pallone d’oro trasformando il rigore del monentaneo 0-2.