MN24 – Ricci e Lovato per giugno, i rossoneri puntano sui due talenti

Lovato e Ricci per giugno. Questo sarebbe emerso dalle ultime riunioni di mercato della dirigenza rossonera. Per il difensore veronese è già stata fatta un’offerta di 5 milioni di euro più Duarte senza ottenere l’accordo con i gialloblu.

L’Hellas Verona vuole trattenere il ragazzo fino a giugno, a meno di offerte clamorose dai 15 milioni di euro in su. Per questo motivo Maldini continuerà a lavorarci ma in ottica mercato estivo. Discorso simile per quanto riguarda Ricci, il talento dell’Empoli finito sul taccuino di Moncada.

I buoni rapporti tra il Milan e la dirigenza toscana (come testimoniano le operazioni Bennacer e Krunic) dovrebbero agevolare il trasferimento del centrocampista a Milano al termine della stagione.