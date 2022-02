MN24 – Rebic verso il recupero: oggi allenamento in gruppo coi compagni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan, a causa del forte vento, si è allenato in palestra nella giornata di oggi: Ante Rebic ha svolto l’intera seduta in gruppo

Buone notizie da Milanello in vista della gara di mercoledì sera in Coppa Italia contro la Lazio. Come appreso dalla nostra redazione infatti, Ante Rebic ha svolto l’intera seduta in gruppo con la squadra.

I rossoneri si sono allenati in palestra a causa del forte vento ma l’aggiornamento sul croato resta importante: Ante viaggia verso la convocazione per la sfida ai biancocelesti.