Rangnick può portare Daka al Milan: il nuovo Haaland

Patson Daka, centravanti del Salisburgo, potrebbe accompagnare Ralf Rangnick al Milan insieme a Szoboszlai: segna più di Haaland

Non solo Haaland, il Salisburgo continua a sfornare grandi centravanti dal fiuto del gol impeccabile come sottolineato dai numeri stratosferici di Patson Daka (26, 8 assist in 40 presenze in stagione) erede in Austria del nuovo attaccante del Borussia Dortmund.

Il classe ’98 originario dello Zambia è uno dei talenti portati in Austria da Ralf Rangnick che il prossimo anno al Milan potrebbe favorire l’arrivo di alcuni suoi pupilli. Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato in esclusiva come il primo nome della lista sia ancora quello di Dominik Szoboszlai, anche lui all’interno del club “griffato” RedBull, ma insieme al centrocampista ungherese potrebbe arrivare in rossonero anche Patson Daka valutato dal Salisburgo 7,5 milioni di euro (fonte transfermarkt), ma dalla clausola rescissoria altissima: 70 milioni.