MN24 – Pavlovic Milan: tutto apparecchiato per la FIRMA, intanto ha scelto il NUMERO di maglia

Pavlovic è pronto a mettere la firma sul contratto come nuovo giocatore del Milan. Intanto scelto il nuovo numero di maglia

Ultimi dettagli prima dell’ufficialità. Pavlovic è pronto a mettere la firma sul contratto come nuovo giocatore del Milan. Dopo aver svolto questa mattina le visite mediche in un centro specializzato fuori Milano (Padova) e tornato in citta per una sosta in albergo.

Domani verosimilmente metterà la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri. Intanto il difensore serbo ha scelto il nuovo numero di maglia. Come raccolto dalla redazione di Milannews24, salvo sorprese indosserà la numero 31.