MN24 – Milan Primavera, Terni subito: ma spunta la suggestione Abate

Il prossimo allenatore del Milan Primavera passa dalle ultime 3 partite: spunta la suggestione Abate

Terni nelle ultime tre partite che restano in questa stagione si giocherà il futuro sulla panchina del Milan Primavera.

Infatti, se eviterà la retrocessione unendo delle buone prestazioni, si va verso una sua conferma con conseguente effetto domino delle altre panchine (Lancignotti in U18 ed Abate in U17). In caso contrario spunta la suggestione Abate che è molto stimato dall’ambiente rossonero.