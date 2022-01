MN24 – Milan femminile: tre ipotesi per Giacinti, le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Valentina Giacinti lascerà il Milan femminile. Ecco dove potrebbe approdare la giocatrice quasi ormai ex rossonera

Valentina Giacinti lascerà il Milan femminile in questa sessione di mercato invernale. La giocatrice ormai ex rossonera è pronta ad approdare in un nuovo club, dopo la fumata nera dell’incontro di oggi pomeriggio con la dirigenza.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, l’attaccante ex Brescia potrebbe finire alla Roma (possibile prestito). Su di lei anche la Fiorentina e due club esteri.