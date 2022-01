ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra meno di mezz’ora il Milan Femminile sfiderà in Coppa Italia la Sampdoria. In campo non ci sarà Laura Giuliani.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione la rossonera è indisponibile per un problema muscolare, contro le blucerchiate giocherà Babb.