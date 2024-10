MN24 – Infortunio Loftus Cheek, l’inglese è tornato in gruppo ed è a disposizione di Fonseca

L’infortunio è ormai alle spalle per Ruben Loftus Cheek. Il centrocampista inglese ex Chelsea è tornato oggi in gruppo, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. Ci sarà per la sfida del Milan di sabato contro l’Udinese.

Superato, quindi, il problema fisico che ne aveva escluso la convocazione per la sfida di Firenze contro la Fiorentina. Loftus potrà essere protagonista della gara contro i bianconeri, infatti si gioca il posto con Tammy Abraham.