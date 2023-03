Alessandro Florenzi è completamente recuperato dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori dallo scorso mese di agosto

Come appreso dalla nostra redazione, oltre a Bennacer e Calabria, anche Alessandro Florenzi è pienamente recuperato: allenamento completamente in gruppo per l’ex Roma.

Il terzino è dunque a disposizione di Pioli per la sfida di sabato sera tra Fiorentina e Milan.